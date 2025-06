Venerato: “Gattuso è a Roma per incontrare Gravina, le ultime”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Tg Sport Rai per parlare del nuovo Ct dell’Italia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Rino Gattuso ha raggiunto Roma da poche ore per incontrare Gabriele Gravina. Con loro Gigi Buffon artefice della trattativa. In serata dovrebbe esserci la fumata bianca. Domani mattina potrebbero già essere pronti i contratti per le firme di Gattuso e il suo staff (sicura la presenza di Gigi Riccio secondo storico di ringhio e tifosissimo del Napoli)”.