Tuttosport – Napoli, Ngonge ai saluti: il Torino tenta l’affondo. Anche un altro azzurro nell’affare?

Cyril Ngonge al Torino? Ne scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Il calciatore belga, che sotto la gestione Conte ha trovato pochissimo spazio in azzurro, avrebbe aperto al trasferimento in maglia granata, dove ritroverebbe come allenatore Marco Baroni, già avuto all’Hellas Verona. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dopo i primi dialoghi la situazione può surriscaldarsi verso il fine settimana. Previsto un contratto diretto tra i due club per approfondire la questione. Ancora da studiare, però, la formula che possa risultare gradita a tutte le parti in causa, anche se la sensazione è che si possa provare a impostare l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Soluzione questa gradita soprattutto al Toro, ma che tutto sommato potrebbe andare bene pure alla società di Aurelio De Laurentiis”.

Inoltre, sempre stando a Tuttosport, in questa trattativa si potrebbe parlare anche di un altro calciatore, ovvero Michael Folorunsho. Il centrocampista, che non è stato riscattato dalla Fiorentina, non rientra nei piani di Conte. Motivo per cui, il Torino potrebbe farci un pensiero, seppur al momento il suo arrivo non sembra una priorità.

“Un affare tira l’altro e visti i buoni rapporti che intercorrono tra Napoli e Toro non va escluso che, oltre a Ngonge, si parli anche di un altro calciatore in uscita dal club partenopeo: Michael Folorunsho. Il centrocampista non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è così rientrato alla corte di Conte, che però non intende puntare sull’ex Bari. Baroni lo conosce bene per averlo lanciato alla Reggina in B e poi valorizzato a Verona in A. Al mo- mento non sembra essere una priorità a differenza di Ngonge, anche se nel mercato le occasioni vanno colte al volo. E in tal senso Folorunsho avrebbe fatto sapere di tornare volentieri alle dipendenze del suo vecchio maestro”.