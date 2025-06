Tmw – Napoli, piace Bellanova per la fascia, ma la trattativa non è semplice. La situazione

Il Napoli è a caccia di giocatori per rinforzare la propria rosa, con l’obiettivo sia di riconfermarsi in campionato, sia di poter ben figurare in Champions League. Uno dei nomi che più intriga da questo punto di vista è quello di Raoul Bellanova, esterno a tutta fascia di proprietà dell’Atalanta e autore di ben 9 assist nel corso di questa stagione. Tuttavia, la trattativa relativa non sarà facile. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nuovo tecnico dei bergamaschi Ivan Juric non ha intenzione di privarsi del calciatore da lui già allenato al Torino. Inoltre, non sarà semplice pareggiare la richiesta di mercato degli orobici, che hanno prelevato l’ex Cagliari la scorsa estate per circa 20 milioni di euro.