Tavolieri: “De Bruyne, oggi i legali a Napoli per firme sui diritti d’immagine”

Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la vicenda Kevin De Bruyne. Secondo quanto da lui raccontato a Radio Crc, oggi alle 16 i legali del calciatore saranno a Napoli per le firme riguardanti i diritti d’immagine. Inoltre, ha anche svelato quanto l’ormai ex Manchester City guadagnerà nella sua esperienza partenopea, ovvero: “6 milioni al primo anno, 5 al secondo, in totale 26-27 milioni di euro, comprendendo il bonus alla firma ed un eventuale terzo anno”.