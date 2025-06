Sky – De Bruyne, la moglie è in città per la questione casa. I dettagli

Blitz a Napoli di Michele Lacroix, moglie di Kevin De Bruyne. Mentre l’affare per l’approdo in maglia partenopea del calciatore ormai ex Manchester City è praticamente in dirittura d’arrivo, ecco che si hanno notizie di un arrivo all’ombra del Vesuvio proprio da parte della compagna. Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, la dolce metà del calciatore belga sarebbe in città per gli ultimi dettagli riguardanti il fitto di un’abitazione a Posillipo, in quello che dovrebbe essere un blitz di mezza giornata. L’ennesimo segnale di come l’approdo del calciatore al Napoli sia ormai imminente.