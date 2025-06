Arrivano novità di calciomercato per il Napoli: Philip Billing non verrà riscattato dagli azzurri. Il centrocampista danese, eroe dei tifosi grazie al suo gol contro l’Inter, che è stato decisivo per le sorti di questo campionato, farà ritorno in Inghilterra, al Bournemouth. Al suo posto, Giovanni Manna avrebbe già definito l’accordo con il Milan per Yunus Musah, centrocampista statunitense.

A riportarlo è l’edizione odierna de la Repubblica.