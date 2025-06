Rai – Gattuso molto vicino alla panchina della Nazionale. Endorsement di Buffon

Gennaro Gattuso è sempre più vicino a diventare il nuovo Ct della Nazionale. A raccontarlo è l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato, che svela come questo accordo sia molto vicino. “Gattuso è sempre più vicino a diventare il nuovo Ct della Nazionale. Stamattina c’è stata una nuova call con Buffon per definire altri dettagli. L’ex tecnico del Napoli ora attende una nuova una convocazione ufficiale dalla Figc per firmare un contratto fino al 2026. La cifra non sarà un problema, Rino ha l’azzurro nel cuore e non aspetta altro che iniziare questa difficile avventura insieme a Gigi Riccio. Sapremo al massimo domani mattina. La scelta sembra fatta, ma l’ultima parola spetterà a Gabriele Gravina. Buffon è un suo grande elettore, un endorsement non da poco”.