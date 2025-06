Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato del futuro di Rafa Leao ai microfoni di MilanNews.it direzione Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Ci sono sirene forti del Bayern ma non solo, so che piace anche al Napoli. È un grande giocatore, non è continuo ma credo che con Allegri potrebbe fare il salto di qualità definitivo. Quindi spero che possa rimanere“.