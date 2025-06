Il Mattino – ” Restyling Maradona, ecco i costi per rendere lo stadio un gioiello “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata anche sulla questione stadio, con il Comune pronto a consegnare il progetto di modernizzazione ad Aurelio De Laurentiis: aumento della capienza con la ristrutturazione del terzo anello e tanto altro. Di seguito un estratto dell’articolo:

Il Comune il progetto lo ha già consegnato a De Laurentiis: “Non è prevista la pista di atletica e in questo modo il pubblico sarà a non più di 7-10 metri dal terreno di gioco. Come da normative Uefa. I costi tra progettazione e lavori si aggirano intorno ai 30mln. La capienza aumenterà di circa 14mila posti. Con il terzo anello aperto si potranno fare i lavori senza che la squadra traslochi. Il modello è quello dello Stadio Olimpico con una sola gradinata dal terzo anello ai margini del terreno di gioco. E poi ci sono gli spazi enormi all’interno e all’esterno dello stadio dove installare centri commerciali, food e museo del Napoli. Opportunità per chi investe e per far funzionare l’impianto sette giorni su sette”.