Galli: “Musah è un calciatore tuttofare, vi spiego perché servirà a Conte”

Filippo Galli, dirigente del Parma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Musah, quasi vicino al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Musah è un giocatore polivalente che può giocare in diversi ruoli, un allenatore come Conte può aiutarlo perché, come giusto che sia, essendo giovane, gli manca qualcosina soprattutto dal punto di vista dell’attenzione. Quando un allenatore ha feeling con il suo calciatore è un vantaggio per tutti, cresce l’attenzione e la qualità. Beukema? Sarebbe un ottimo acquisto”.