Galatasaray, il vice pres. Hatipoglu: “Ogni giorno aumentano le possibilità che Osimhen possa rimanere”

Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di mercato di Victor Osimhen. Secondo quanto da lui svelato, aumentano le possibilità che l’attaccante di proprietà del Napoli possa rimanere alla squadra di Istanbul anche per la prossima stagione. Di seguito, ecco quanto riportato a tal proposito da As. “Stiamo trattando Osimhen, ma ci sono offerte anche da parte di altre squadre. Anche il Galatasaray ha fatto un’offerta. Le possibilità che Victor rimanga aumentano giorno dopo giorno, ma la trattativa è lunga. Disponiamo del budget per garantire la sua permanenza. Lo scorso anno, quando ci è stato proposto Osimhen, non avevamo bisogno di un attaccante. Ma il suo nome era talmente importante che abbiamo chiuso l’affare nel giro di due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo la trattativa insieme all’agente George Gardi. Non sarà facile, ma ogni giorno che passa aumentano le probabilità che possa rimanere al Galatasaray”.