Doppio compleanno in casa Napoli, Gilmour e Billing compiono rispettivamente 24 e 29 anni. Gli auguri della società

“Doppio compleanno in casa azzurra. Billy Gilmour e Philip Billing compiono rispettivamente 24 e 29 anni. Gilmour è nato l’11 giugno 2001 a Irvine (Scozia). Billing è nato l’11 giugno 1996 a Copenaghen (Danimarca). A Gilmour e Billing vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Gilmour è alla prima stagione in azzurro e conta 28 presenze. Billing è arrivato a gennaio in azzurro, ha collezionato 10 presenze ed è stato autore di un gol importantissimo contro l’Inter al Maradona. Auguri Billy! Auguri Phil!”