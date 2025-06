CDM – ” Così Adl ha convinto Conte a restare al Napoli, Juve beffata dalla mossa del patron azzurro “

” 100 mioni ? Tss, 100 mioni ? “. No, non siamo nel film ” Squadra Antitruffa con Tomas Milian e Bombolo, ma questa è la realtà. Una realtà che fa sognare i tifosi del Napoli, con un presidente pronto ad investire pesantemente sul mercato, per garantire ad Antonio Conte una squadra competitiva al massimo su tutti i fronti. Non saranno ” 100 mioni “, ma ben 300 totali tra acquisti e copertura del monte ingaggi, una cifra da capogiro che ha convinto il mister leccese a rimanere al comando della panchina azzurra. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, eccone un estratto:

” Per accontentare Conte come ha dichiarato dopo la conferma dell’allenatore salentino in azzurro. Un colpo da jackpot del patron che ha fatto saltare i piani della Juventus, che ha poi deciso di andare avanti con Tudor. “