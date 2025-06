L’edizione odierna di Sky Sport ha approfondito la questione legata alla nomina del nuovo commissario tecnico dell’Italia. Secondo l’emittente, la nazionale italiana, dopo l’addio di Luciano Spalletti, potrebbe puntare su Stefano Pioli, opzione già considerata in parallelo a quella di Claudio Ranieri, il quale ha recentemente rifiutato. Questo scenario rappresenta una potenziale beffa per la Fiorentina, che rischia di perdere il principale candidato per sostituire Raffaele Palladino. Nella giornata odierna, l’ex allenatore della Roma, attualmente impegnato in un ruolo dirigenziale, ha deciso di rinunciare all’incarico di commissario tecnico nonostante l’assenza di ostacoli apparenti. Persino i Friedkin avevano manifestato il loro appoggio alla scelta. Si preannuncia dunque una fase frenetica, con la nazionale che, dopo il saluto ufficiale a Spalletti delle ultime ore, è ora chiamata a individuare un nuovo allenatore.