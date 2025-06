Sky-Beukema ha dato un’importante apertura al Napoli

Sam Beukema ha dato la propria disponibilità per il trasferimento a Napoli.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky ci sono importanti aggiornamenti: “Beukema ha dato un’apertura al Napoli molto importante, perché vuole rimanere in Serie A, il Napoli è campione d’Italia e perché c’è Conte. Le prime telefonate tra Napoli e Bologna per cercare di trovare un accordo sul prezzo a noi risultano ci siano state, non è una questione urgente chiuderla entro pochi giorni. Ma oggi sia la trattativa più semplice per il Napoli, bisogna accordarsi sul prezzo e cercare di arrivare primi sui gioielli del Bologna, perché non è che li vendono tutti”.