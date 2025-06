Nazionale, Ranieri ha rinunciato all’incarico e non sarà il prossimo ct dell’Italia

Luciano Spalletti domenica pomeriggio in conferenza stampa, il giorno prima di Italia-Moldova, ha annunciato a sorpresa il suo esonero.

L’ex allenatore del Napoli ha difatti spiegato ai giornalisti di essere stato sollevato dall’incarico di ct della nazionale e che sarebbe stato presente in panchina per la sua ultima partita da allenatore della nazionale contro la Moldova, firmando poi il giorno dopo la risoluzione contrattuale per evitare di farsi pagare nonostante l’esonero.

Spalletti difatti ha pagato caro la rotonda sconfitta di Oslo per 3-0 contro la Norvegia, valida per la qualificazione ai mondiali.

L’ultima di Spaletti da ct della nazionale Italiana è stata la partita Italia-Moldova, vinta ieri dagli azzurri per 2-0 con una prestazione non del tutto convincente.

Adesso impazzano da ormai alcune ore vari nomi, tra cui quelli di Ranieri e Pioli che sono quelli in pole per diventare il prossimo ct della nazionale.

Ranieri però ha deciso di non accettare l’incarico di ct della nazionale e mantenere la promessa fatta alla Roma.

Difatti Sir Claudio Ranieri, ha deciso di non accettare il doppio ruolo, quello da consigliere nella Roma e quello da ct della Nazionale Italiana.

Dunque non si sa ancora chi sarà il successore di Luciano Spalletti, che si spera porterà la nazionale fino alla qualificazione al mondiale, evitando la terza esclusione di fila dalla Coppa del Mondo.