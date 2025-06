L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha approfondito la questione dello stadio Diego Armando Maradona, ponendo l’accento sulla sua ristrutturazione, considerata di primaria importanza. Tre competizioni di rilievo, una squadra campione d’Italia che attira sempre più tifosi e una struttura che necessita interventi. Questo è il contesto che ha portato il tema dell’ammodernamento dello stadio al centro dell’attenzione. A Palazzo San Giacomo, il problema è noto da tempo. Non si può più rimandare il restyling dell’impianto, soprattutto in vista degli Europei del 2032, un’occasione irrinunciabile. Anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha ribadito l’urgenza della questione, come già aveva fatto in occasione dell’incontro alla festa di Fratelli d’Italia lo scorso marzo. Napoli deve essere protagonista dell’europeo. Però serve un progetto concreto per la riqualificazione dello stadio. La soluzione individuata dal Comune è stata proposta da Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e ingegnere strutturista con esperienza sia tecnica che da tifoso. La proposta cardine del piano riguarda la riapertura del terzo anello. Una soluzione semplice ma efficace. Grazie ai posti aggiuntivi ottenuti, sarà possibile ospitare le gare di Serie A e Champions League anche durante i lavori di ammodernamento, senza dover rinunciare a una significativa affluenza di spettatori