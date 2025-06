L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione relativa al mercato del Napoli, evidenziando le mosse della società per rafforzare la rosa a disposizione di mister Conte in vista della prossima stagione. Il club azzurro si trova a dover gestire sia operazioni in entrata che in uscita. Tra i possibili partenti figura Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense sembra essere attratto dalla possibilità di un’esperienza in Arabia Saudita, con i club arabi pronti a offrirgli un contratto molto vantaggioso per le prossime stagioni. Sempre resta vivo l’interesse per Ferguson del Bologna, un sostituto ideale qualora Anguissa decidesse di partire. Il centrocampista scozzese andrebbe a rafforzare ulteriormente la presenza di giocatori provenienti da Glasgow nella formazione azzurra.