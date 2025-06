Yusuf Musah sarà un calciatore del Napoli.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram ha dato aggiornamenti in merito sottolineando come ormai la trattativa sia chiusa: “Accordo totale tra il Napoli e Yunus Musah sulle condizioni personali dopo il via libera del giocatore. Contratto pronto e accordo tra club con il Milan ormai concluso“.

Musah andrà a rinforzare il centrocampo azzurro dando un’importante duttilità, potendo ricoprire diverse posizioni di campo.