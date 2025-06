Compleanno Juan Jesus: gli auguri del Napoli al suo difensore

Oggi è il compleanno di Juan Jesus, il difensore brasiliano spegne 34 candeline. Nonostante non sia più giovanissimo, il Napoli ha voluto rinnovare il suo contratto per un altro anno (fino al 2026), riconoscendogli grande leadership all’interno dello spogliatoio e forte attaccamento alla causa azzurra.

Questi gli auguri della società per BatJuan: “Compleanno in casa azzurra. Juan Jesus compie 34 anni. Il difensore del Napoli è nato il 10 giugno 1991 a Belo Horizonte (Brasile). A Juan Jesus vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Juan Jesus è alla sua quarta stagione in azzurro vantando 95 presenze, 5 gol e 2 assist. E’ stato un protagonista del terzo e del quarto scudetto. Auguri JJ!”.