L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito un aggiornamento sulla trattativa per Luca Marianucci. Secondo il quotidiano, Marianucci, ventenne difensore dell’Empoli, si sottoporrà questa mattina alle visite mediche a Villa Stuart, per poi firmare un contratto fino al 2030. I dettagli dell’operazione, ormai chiusa già in primavera, sono che De Laurentiis ha acquistato Marianucci versando 9 milioni di euro alla società di Corsi, importo praticamente equivalente alla somma incassata dalla vendita del difensore brasiliano Natan, riscattato dal Betis per 10 milioni dopo una stagione in prestito culminata nella finale di Conference League, persa contro il Chelsea.