La Repubblica – Napoli, Osimhen dice no all’Al-Hilal: vorrebbe restare al Galatasaray

La Repubblica si sofferma sul futuro di Victor Osimhen: “Il tesoretto completo non è ancora realtà. Il Napoli dovrà attendere per dare l’addio definitivo a Victor Osimhen. Il bomber del terzo scudetto azzurro ha confermato i dubbi dei giorni scorsi e ha detto no alla possibilità di raggiungere Simone Inzaghi all’Al Hilal. L’ex allenatore dell’Inter lo aveva messo in cima alla lista dei suoi rinforzi per il Mondiale per Club (che scatta sabato prossimo) ma l’attaccante – dopo un lungo tira e molla – ha detto no rinunciando ad un ingaggio faraonico superiore (bonus compresi) ai 40 milioni di euro netti a stagione. La motivazione non è economica ovviamente. Osimhen ha scelto di rinviare il suo approdo nella Saudi League per restare nel calcio europeo. Gli piacerebbe rimanere al Galatasaray, dove è rinato calcisticamente con 37 reti nell’ultima stagione, caratterizzata dalla vittoria del titolo turco. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul piatto la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e offrirebbe ad Osimhen uno stipendio da 16 milioni di euro. Se ne riparlerà a breve, ma non c’è più la fretta di chiudere l’operazione entro martedì, giorno di chiusura della finestra di mercato, aperta eccezionalmente a giugno proprio per aiutare le squadre impegnate al Mondiale per Club. Osimhen, in questo momento, è tornato in Nigeria per le vacanze e deciderà nelle prossime settimane il suo futuro. Il Galatasaray ovviamente è in cima ai suoi pensieri, ma se si dovesse palesare qualche squadra importante di Premier, prenderebbe in considerazione l’ipotesi di giocare nel campionato che ha sempre amato. Il Napoli, intanto, aspetta e nel frattempo ha chiarito un aspetto fondamentale: non farà sconti, il prezzo di Osimhen resta invariato. La mancata cessione immediata dell’attaccante non cambierà i piani del direttore sportivo Giovanni Manna, al lavoro per regalare a Conte un organico completo in vista delle quattro competizioni da affrontare nella prossima stagione“.