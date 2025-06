La Repubblica – Napoli, Beukema e Ndoye nel mirino: il difensore pronto ad accettare

L’edizione bolognese de La Repubblica si sofferma su Beukema e Ndoye, giocatori del Bologna, entrambi nel mirino del Napoli: “Mentre De Laurentiis prenota un viaggio Bologna-Napoli per due con l’apertura di Beukema e Ndoye a cogliere il treno partenopeo; verso l’Emilia può volare Edin Dzeko. In settimana il club parlerà poi con Ndoye e Beukema per provare a convincerli a restare, ma se chiederanno la cessione ne prenderà atto. Il centrale è pronto ad accettare il quinquennale proposto dal Napoli, ma il Bologna non molla considerandolo uomo chiave e offre il prolungamento al 2029 e stipendio triplicato a 2 milioni. Dalla nazionale pure Ndoye, un gol nel 4- 2 della Svizzera sul Messico, apre al Napoli: ‘Non so dove sarò a settembre, ma se ti vogliono i campioni d’Italia e uno come Conte è una bella cosa‘”.