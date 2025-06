Jacobelli: “Ecco qual è il problema in Italia”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Stile Tv, nel corso del programma Salite sulla Giostra:

“Il presidente federale viene eletto da tutte le componenti del calcio, dai dilettanti, ai professionisti, agli arbitri. Se non c’è la volontà di cambiare da parte di chi, di questo sistema ne fa parte, tutti i discorsi che facciamo da anni relativi ai giovani, ai vivai, sono inutili“.

Ha poi aggiunto:

“In Italia manca coraggio, sono andato a leggere cosa disse Allegri nel 2018, avvertì, tempo fa, come nelle scuole calcio si predilige la tattica alla tecnica e infatti i nostri giovani sono calciatori che non sanno saltare l’uomo, non sanno cosa sia l’uno contro uno. Questo invece accade regolarmente in Spagna e la canterà ce lo dimostra“.