Cds – Napoli, gli agenti di Ndoye pronti a chiedere la cessione al Bologna: le ultime

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione dell’esterno del Bologna Dan Ndoye: “I manager della Binary Sports, l’agenzia che cura i suoi interessi, dovrebbero sbarcare a Bologna proprio in questa settimana per affrontare l’argomento del suo destino. Ma c’è una certezza: se a gennaio la cessione è stata bloccata – soprattutto perché le parti non trovarono un accordo ritenuto adeguato a tutti -, in questa sessione di mercato sarà estremamente complesso evitare l’addio di Ndoye al cospetto della proposta giusta. Per intenderci: qualche mese fa sarebbero bastati più o meno 25 milioni di euro, magari con i bonus, mentre la prima valutazione estiva si aggira intorno ai 40 milioni. La richiesta di partenza dovrebbe essere questa, ma ovviamente Manna tratterà con Sartori per limare. Magari per provare a capire se sarà possibile inserire qualche contropartita tecnica“.