Terremoto Italia-Conclusa l’esperienza di Spalletti

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia è arrivata alla fine.

Il confronto interno dopo la clamorosa sconfitta contro la Norvegia per 3-0 ha portato a tale decisione; si dovrà solo capire se martedì ci sarà ancora il tecnico toscano sulla panchina azzurra per il match contro la Moldavia o si concluderà oggi la sua avventura con le dimissioni.

Il favorito per succedere all’ex tecnico del Napoli è Stefano Pioli che potrebbe concludere la propria esperienza in Arabia alla guida dell’Al-Nassr per sedere sulla panchina della Nazionale.