Singo sul mercato: Atletico Madrid in pole, ma piace anche a Napoli

Potrebbe essere arrivato il momento del grande salto per Wilfried Singo. Dopo due stagioni convincenti con il Monaco, l’ex esterno del Torino è finito nel mirino di diversi top club europei. Nonostante numeri modesti in zona gol (2 reti e 3 assist nelle ultime due stagioni di Ligue 1), l’ivoriano ha mostrato crescita, solidità e continuità di rendimento.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l’Atletico Madrid sarebbe in pole position per ingaggiarlo, ma l’interesse per il classe 2000 non si limita alla Liga. In Premier League, Arsenal e Tottenham hanno inserito il suo nome tra gli obiettivi per rinforzare la fascia destra. Anche il Napoli monitora la situazione, pur restando al momento più defilato.

Il Monaco, consapevole dell’interesse e forte del contratto in scadenza nel 2028, parte da una valutazione di circa 35 milioni di euro. Una cifra che riflette le qualità e il potenziale di un profilo ancora giovane ma già rodato a livelli importanti.