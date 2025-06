Restyling Maradona, riapre il terzo anello

Tre competizioni da affrontare, lo Scudetto da difendere e il restyling dello stadio da iniziare: il Comune di Napoli è al lavoro per non rallentare i progetti in vista di Euro 2032. Come scrive oggi Il Mattino, la soluzione trovata è la riapertura del terzo anello, con circa 8-10mila posti disponibili da utilizzare man mano che inizieranno i lavori nei vari settori.

Con la rimozione della pista d’atletica e l’avvicinamento delle tribune al campo, il nuovo Maradona guadagnerà circa 14mila posti. L’intervento avrà un costo complessivo di circa 30 milioni di euro. Intanto, il sindaco Manfredi riceverà poteri commissariali per accelerare le operazioni.