Obaretin, parla l’agente: “Ha una mentalità forte, il Napoli deciderà”

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, è intervenuto Lorenzo Lazzari, agente del giovane difensore Nosa Edward Obaretin, per fare il punto sul futuro del talento di proprietà del Napoli.

“Obaretin? Sono chiaramente di parte, perché lo seguiamo da tempo, ma credo abbia tutte le carte in regola per arrivare in alto. Ha già attirato l’interesse di numerosi club italiani e internazionali”, ha dichiarato Lazzari. “I rapporti col Napoli sono ottimi e ci incontreremo presto per capire insieme quale strada intraprendere. Valuteremo ogni opzione con calma, ma l’obiettivo è trovare una soluzione vantaggiosa per tutti”.

Il procuratore ha poi sottolineato le difficoltà che incontrano spesso i giovani nel calcio italiano: “In Italia ai giovani si danno troppe poche opportunità, e spesso non viene nemmeno concesso loro di sbagliare. Eppure ci sono esempi, come quello di Comuzzo, che dimostrano quanto si possa crescere se si viene messi nelle condizioni giuste”.

Infine, un chiarimento sul contratto del classe 2004: “Il 30 giugno 2025 non scade il contratto col Napoli, ma quello del prestito. Ha un accordo pluriennale con il club azzurro. Potrebbe partire in ritiro per essere valutato da Conte oppure andare subito in prestito. Se arriveranno offerte concrete, non escludo che si possa considerare anche una cessione definitiva”.