Napoli, Sam Beukema è il primo nome per la difesa

Sam Beukema è diventato l’obiettivo prioritario del Napoli per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione. Il centrale olandese del Bologna, classe 1998, è stato al centro dei contatti recenti tra il club partenopeo e quello emiliano, come riportato dal Corriere dello Sport. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha approfittato degli ultimi incontri di mercato a Milano per sondare il terreno e raccogliere informazioni dettagliate sul difensore, reduce da una stagione solida e in costante crescita.

Alto 1,88 metri, Beukema ha impressionato anche lo staff tecnico della nazionale olandese, tanto da entrare nel radar del CT Ronald Koeman. Intervistato da ESPN, lo stesso calciatore ha aperto le porte a nuove sfide, confermando la volontà di valutare opportunità di alto livello per il prosieguo della sua carriera.

Il Bologna, consapevole del valore del suo giocatore, parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il Napoli sembra disposto a prendere in considerazione per garantirsi un rinforzo affidabile e con ampi margini di crescita, in linea con il progetto tecnico voluto da Antonio Conte.