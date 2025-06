Moretto – Beukema ha detto si al Napoli. I dettagli

Il Napoli è senza dubbio la squadra più attiva sul mercato ed è pronta a rinforzare ogni suo reparto con giocatori di qualità per poter giocare al meglio campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Dopo aver prenotato le visite mediche di Marianucci per martedì e aver chiuso l’affare de Bruyne, i partenopei sono pronti a fare un altro colpo in difesa e il prescelto sembra essere Beukema del Bologna. Tra le parti ci sono stati i primi contatti e, come riporta Matteo Moretto, l’olandese ha accettato la destinazione.

Tuttavia, i rossoblu cercheranno di trattenerlo a tutti i costi in quanto è ritenuto un giocatore fondamentale per dare seguito al progetto ambizioso cominciato lo scorso anno con Thiago Motta.