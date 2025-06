Matteo Moretto: “Il Napoli ha mollato David per scelta di Conte, c’era l’accordo su tutto”

Jonathan David non sarà il prossimo attaccante del Napoli.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione relativa all’attaccante canadese svincolato dal Lille: “Il Napoli sta seguendo una linea dettata da Antonio Conte negli ultimi incontri. Ci sono dei profili che piacciono di più e altri che ha deciso di accantonare, come ad esempio Jonathan David. Si allontana sempre di più un possibile futuro di David in Italia.

I costi dell’operazione sono importanti, sia per le commissioni che per lo stipendio del calciatore, ma il Napoli aveva avanzato tanto. Il Napoli è la squadra che si era avvicinata di più al calciatore, raggiungendo un accordo verbale su tutto. Gli azzurri offrivano un contratto di 4 anni a oltre 6 milioni di euro netti a stagione, era uno sforzo importante. Ad oggi David è molto più vicino ad un trasferimento all’estero che in Italia, ci metto dentro anche la Juventus perché è ancora da capire se potrà fare operazioni così onerose”.