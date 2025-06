Ipswich, il presidente su Cajuste: “Ha fatto bene, stiamo parlando per farlo restare”

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli in prestito all’Ipswich, avrebbe convinto il club inglese a cercare di trattenerlo anche la prossima stagione. Ne ha parlato direttamente il presidente Mark Ashton al “East Anglian Daily Time“, quotidiano inglese. Ecco le sue parole:

“E’ un calciatore in prestito, ha fatto bene con noi: ha subito qualche infortunio in questo campionato e ne abbiamo discusso. I dialoghi con lui sono in atto, l’accordo di lunga durata deve essere una cosa che va bene per lui, per noi e per il club di appartenenza. I contatti proseguono”.