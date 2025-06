Il Mattino-In attacco si punta a Guirassy e Noa Lang: la situazione

Il ds Manna nei prossimi giorni sarà operativo per rinforzare il Napoli per la stagione 2025-2026.

Nella lista degli obiettivi del ds ci sono diversi profili e l’edizione odierna de Il Mattino ha svelato i nomi tra cui risultano la punta del Borussia Dortmund Guirassy e l’ala olandese Noa Lang: “In attacco piacciono Guirassy del Borussia Dortmund; Bonny del Parma e Lucca dell’Udinese. Con il Bologna si prova a calare un tris d’assi: Ndoye , Ferguson e Beukema . Un giocatore per reparto insomma. Non è finita. Riflettori puntati sul sudcoreano Kang-in Lee del Psg e Noa Lang del Psv. A centrocampo si prova il blitz per Frattesi dell’Inter ma i neroazzurri dovranno abbassare le pretese (45 milioni). Kiwior dell’Arsenal e Chalobah del Chelsea sono i principali obiettivi in difesa considerando il giovane Marianucci già azzurro“.