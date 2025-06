Il Mattino-Il ds Manna ci prova per Pellegrini e Lookman: la situazione

Il mercato in entrata del Napoli è in costante aggiornamento.

Il ds Manna ed il patron De Laurentiis vogliono regalare a mister Conte una rosa competitiva fin dal ritiro e secondo quanto riferito da Il Mattino, il ds starebbe provando l’affondo per Lorenzo Pellegrini e Ademola Lookman: “Intanto, in attacco, tornano d’attualità i nomi di Pellegrini della Roma e Lookman dell’Atalanta. L’ex capitano giallorosso è un pallino del Direttore Sportivo Giovanni Manna e potrebbe finalmente approdare in azzurro forte di una duttilità tattica particolarmente gradita a Conte. Lookman è attaccante polivalente che può giocare in più ruoli, ma la Dea chiede 50 milioni di euro“.