Gds – Napoli attivo anche in uscita. Ecco chi verrà ceduto

Il Napoli è senza dubbio la squadra più attiva sul mercato. Oltre a cercare rinforzi di qualità i partenopei puntano anche a cedere dei giocatori per dare spazio a nuove entrate.

Gli azzurri puntano a cedere il prima possibile Osimhen sul quale c’è il forte interesse dell’Al Hilal pronto a pagare la clausola di 75 milioni di euro ma manca ancora il via libera del nigeriano. La sua cessione sbloccherebbe il mercato in entrata ma oltre la sua ci saranno altre uscite.

I partenopei punteranno in primis a cedere i rientranti dai prestiti come Folorunsho e Cajuste ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lasceranno andare tanti altri giocatori tra cui Simeone, che fatica ormai a trovare spazio, Ngonge, Rafa Marin corteggiato da tempo dal Villareal e forse Rrahmani che ha ricevuto offerte molto importanti dall’Arabia.

Inoltre, Anguissa è un altro profilo che verrà quasi sicuramente ceduto e anche su di lui è forte l’interesse degli arabi. Il Napoli ora punta a colmare il vuoto che lasceranno queste cessioni con un mercato di qualità che vada anche ad allungare la rosa in vista dei tanti impegni per la prossima stagione