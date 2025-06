Gazzetta dello Sport: “Spalletti sul filo”

Dopo il pesante tonfo per 3-0 a Oslo contro la Norvegia, la panchina della Nazionale italiana è a forte rischio. La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: “Spalletti sul filo”, a sottolineare la posizione precaria del commissario tecnico.

La sfida contro la Moldova, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, sarà cruciale per decidere il futuro dell’ex allenatore del Napoli. L’obiettivo è conquistare i primi tre punti del girone I e provare a rasserenare l’ambiente, ma tutto verrà deciso dopo il match.

Luciano Spalletti incontrerà infatti il presidente federale Gabriele Gravina subito dopo la gara, e da quel colloquio uscirà la decisione definitiva sul suo destino. In caso di esonero, il nome in pole per la successione sarebbe quello di Stefano Pioli, recentemente libero dopo l’addio al Milan. Più lontana invece l’ipotesi Claudio Ranieri, oggi membro dell’organigramma dirigenziale della Roma.