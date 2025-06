Gazzetta dello Sport: “Domani giornata chiave per Bonny e l’Inter”

Il futuro di Ange-Yoan Bonny si potrebbe decidere nelle prossime 48 ore.

Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’inter vorrebbe chiudere l’acquisto prima della partenza per il Mondiale per Club che sarà martedì; la società nerazzurra ha ingaggiato come mister l’ex Parma Chivu che avrebbe chiesto l’acquisto del calciatore allenato nel periodo emiliano.

Il prezzo del cartellino è di 25 milioni di euro, cifra che non spaventa i nerazzurri; la giornata di domani sarà fondamentale per la buona riuscita dell’operazione, in caso contrario i contatti saranno ripresi post Mondiale per Club.