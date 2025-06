Finale Nations League, finisce il primo tempo di Portogallo- Spagna

Da pochissimo è terminato il primo tempo della finale di Nations League edizione 2024-25.

A Monaco di Baviera si stanno sfidando Portogallo e Spagna.

Dopo la prima frazione di gioco il risultato è di 2 a 1 per la Spagna.

Ha iniziato bene il Portogallo, subito al tiro pericoloso con Vitinha; Spagna forse un poco sorpresa dal pressing degli avversari su tutti i difensori in uscita.

Comincia a macinare gioco la compagine iberica: punizione di Yamal al minuto14′, qualche attimo dopo si rende molto pericoloso Nico Williams che sfonda sulla sinistra e calcia all’incrocio dei pali, sfera fuori di poco con il portiere Diogo Costa fuori causa.

Adesso la gara sembra aver preso la piega più logica visti in valori in campo. La Spagna insiste e passa in vantaggio: segna Zubimendi, tap-in vincente a due passi dalla porta.

Il marcatore gioca nella Real Sociedad, centrocampista centrale è alla diciottesima presenza con la nazionale, ed al primo successo personale.

Non ci sta il Portogallo, che reagisce immediatamente; a colpire è Nuno Mendes al termine di una azione corale tra Ronaldo e Pedro Neto. Il giocatore del PSG di sinistro riporta la gara in parità.

Ancora Spagna e ancora Nico Williams, che non colpisce bene da buona posizione.

Va via il primo terzo di gara, partita interessante e risultato in bilico.

Fase finale del tempo leggermente sotto tono, non accade null’altro degno di nota tranne un probabile errore dell’arbitro svizzero Schare che non ammonisce lo spagnolo Mingueza reo di aver fermato platealmente la possibile ripartenza portoghese di Bernardo Silva.

Nuovo vantaggio iberico: Oyarzabal al 45′.

Lampo della punta della Real Sociedad sul passaggio filtrante di Pedri.

Squadre negli spogliatoi e risultato di 1 – 2 per la Spagna.

Tutto ancora aperto per l’assegnazione dell’ultimo trofeo continentale.