De Bruyne, visite mediche dopo Belgio-Galles

Il conto alla rovescia per l’arrivo ufficiale di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai agli sgoccioli. Dopo la gara tra Belgio e Galles in programma domani sera a Bruxelles, il centrocampista è atteso in Italia per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti è stato definito da tempo: De Bruyne firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione, e riceverà anche un ricco bonus alla firma. L’operazione, a parametro zero, è stata avviata tre mesi fa grazie al lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, che ha curato in prima persona i contatti con il capitano del Manchester City, volando più volte a Manchester per trattare.

Risolti anche gli ultimi dettagli burocratici legati ai diritti d’immagine, si attende solo il ritorno del belga dagli impegni con la Nazionale. Le visite mediche dovrebbero svolgersi all’inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, presso la clinica Villa Stuart a Roma. De Bruyne, che compirà 34 anni il prossimo 28 giugno, è pronto a diventare il primo grande colpo dell’estate del nuovo Napoli targato Antonio Conte.