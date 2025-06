L’edizione di oggi di Tuttosport ha analizzato il mercato del Napoli. Il quotidiano riferisce che Federico Gatti sta aspettando di conoscere il suo futuro, in attesa della risposta della Juventus riguardante il rinnovo. Nel frattempo, il Napoli ha compiuto passi concreti nei confronti del difensore bianconero, che è molto apprezzato da Conte. Gatti desidera garanzie dalla Vecchia Signora: sul campo ha dimostrato di meritare un aumento di stipendio e il corrispondente rinnovo. La Juventus resta la sua priorità, purché venga considerato centrale nel nuovo progetto. Altrimenti, attenzione al Napoli. Il direttore sportivo azzurro Manna, nutre una forte stima per Gatti e sarebbe pronto ad avviare contatti con la Juve, che potrebbe valutare l’opzione di cederlo in caso di un’offerta da 25 milioni. Inoltre, Conte è un grande ammiratore del tenace difensore juventino, che è incluso insieme a Beukema e Chalobah nella lista dei giocatori per rinforzare la difesa. I Campioni d’Italia sarebbero disposti a garantire a Gatti un contratto quinquennale da 3 milioni annui per assicurarsi il suo ingaggio. Il futuro di Gatti è ancora da decidere. Da quasi certo a ricercato. Il cambiamento è stato rapido e mette in discussione la sua permanenza alla Juventus, una delle poche note positive della difficile stagione del club.