Stellini: “Il calcio è parte del Dna del popolo napoletano. Ecco qual’è stata la chiave per vincere…”

Il vice di Conte, Cristian Stellini, ha raccontato al podcast Calcio con Fulmi la stagione appena conclusa. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui tifosi napoletani: “La sensazione è stata quella di arrivare in una piazza nella quale il calcio è parte del DNA del popolo napoletano, quindi sicuramente una piazza che vive di calcio come poche e questa è sicuramente a livello di sensazione e di responsabilità una cosa importante. Arrivare in una piazza dove c’è un simbolo, una personalità come quella di Maradona che è stato il miglior giocatore della storia, insieme forse ad altri uno o due, questo ti dice che lì la cultura di calcio è molto elevata. Napoli è una piazza dove devi portare qualcosa di importante perché hai una responsabilità, lì c’è stato il migliore di sempre, quindi bisogna fare un grande lavoro.

Sugli obiettivi iniziali: “L’obiettivo principale non era lo Scudetto. Noi siamo arrivati per riportare il Napoli in Champions League, quindi nelle prime quattro. L’obiettivo era quello e quello di far giocare bene questa squadra che aveva fatto grandi cose due anni prima con Spalletti e quindi di creare duttilità nel nostro gioco. Quando abbiamo capito che questo sogno Scudetto era realizzabile? Una chiave è stata affrontare sempre gli scontri diretti contro le squadre più importanti del campionato con una richiesta di avere coraggio e andare ad affrontarli a viso aperto. Ecco, quella è stata secondo me una chiave che ci ha fatto capire che quella squadra aveva dei valori, anche caratteriali, importanti. E questo ci ha dato la forza di prenderci dei rischi e negli scontri diretti effettivamente abbiamo fatto ottimi risultati. E questo ci ha dato forza perché volevamo giocarcela sempre a viso aperto, anche contro l’Inter, con la Juventus, senza paura. E quindi questo secondo me ha trasferito a noi un coraggio importante e anche una consapevolezza di potercela giocare. E poi ci siamo detti, giochiamo contro la Roma, vinciamo. Giochiamo contro il Milan a San Siro, vinciamo. Giochiamo contro l’Inter a San Siro e ce la giochiamo alla pari. Andiamo a Torino, ce la giochiamo alla pari. Ci siamo detti, ma qui vediamo cosa succede tra un po’, ma se stiamo là, quando arriviamo là, poi noi dobbiamo crearci la possibilità di vincere. Ecco questo è stato un po’. Vediamo cosa succede tra due mesi, giochiamoci tutte le partite alla grande e a gennaio, quando abbiamo affrontato Atalanta e Juve, lì abbiamo vinto a Bergamo, abbiamo vinto in casa con la Juve. Lì abbiamo detto, ok ci siamo anche noi. Qual è stata la partita che mi porterò sempre nel cuore? La vittoria in casa con la Juve, la vittoria a Bergamo con l’Atalanta e il pareggio in casa con l’Inter sotto di un gol, rigore parato e poi noi pareggiamo con Billing. Quella è stata pazzesca. Lì ci siamo detti, noi gli rompiamo le scatole fino all’ultima giornata. Da fuori come le vivo le partite? Io cerco sempre di mantenere la calma, di non farmi travolgere dall’ansia e concentrarmi sulle cose che mi scrivo prima, me le fisso in testa. Devo stare attento a determinate cose, quindi devo stare lucido. Poi è chiaro che non sempre è possibile, perché c’è anche una parte emotiva importante da trasferire”.

Su chi ha avuto un ruolo determinante: “Ognuno di noi ha un ruolo ben preciso e quindi c’è l’allenatore, Oriali, io, altri collaboratori. Quindi ognuno deve strutturarsi e avere dei compiti precisi. Non è che tutti dobbiamo fare la stessa cosa. L’allenatore in quel caso trasferisce molta parte caratteriale e emotiva. Tu devi mantenere la lucidità, non devi andare dietro l’onda emotiva o farti trascinare. Devi sempre stare sul pezzo”.