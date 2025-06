Sky Sport – Spalletti verso l’addio. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia per 3-0, la posizione del c.t Spalletti è altamente in bilico e, come riportato da Sky Sport, la partita contro la Moldavia sarà decisiva per la sua permanenza in quanto sarebbe una tragedia non qualificarsi al mondiale per la terza volta consecutiva.

Tra i possibili sostituti del tecnico ex Napoli ci sono Stefano Pioli, già in trattativa con la Fiorentina, Claudio Ranieri che ha appena ottenuto il ruolo di advisor nella Roma e Daniele De Rossi che fu già membro dello staff nell’Italia di Mancini ma è il profilo meno probabile.

Agli azzurri servirà un profilo che possa rianimare e rinvigorire una rosa che nei momenti importanti viene sempre meno. Pioli e Ranieri potrebbero soddisfare questi requisiti ma sono entrambi molto difficili da poter prendere. L’ex Milan è vincolato all’Al Nassr fino al 1 luglio mentre Ranieri difficilmente vorrà tornare ad allenare.