Mertens: “Lukaku? Sempre in palestra, pensavo uscisse di più a Napoli. Su De Bruyne…”

Protagonista al Maschio Angioino per la premiazione in occasione della cittadinanza onoraria, l’ex attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato di Lukaku, ma non solo. Il miglior marcatore della storia azzurra si è infatti espresso anche sul possibile trasferimento del suo amico e connazionale De Bruyne, cercando però di restare defilato. Ecco le sue parole:

Ha spiegato a De Bruyne che qui per lui sarà difficile essere più amato di Mertens.

“Le cose possono cambiare… Sarebbe bello se venisse ma della vicenda non parlo. È una questione che riguarda il club e il mio amico Kevin ed è giusto che io resti defilato”.

E il suo amico Lukaku?

“Professionista serio. Pensavo che uscisse di più e invece stava sempre a casa a faticare. Mi mandava video in palestra. Attaccante importantissimo”.