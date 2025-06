L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il disastroso risultato dell’Italia nella partita di ieri. Secondo il quotidiano, è inaccettabile giocare in modo così deludente: non si può giocare così male. L’articolo mette in evidenza come, a differenza della sconfitta agli Europei contro la Spagna, stavolta l’Italia stessa ha finito per elevare i norvegesi al livello degli spagnoli. Certo, c’è il talento di Nusa, ma la Norvegia ci ha schiacciati con una rabbia e un’intensità che gli Azzurri non sono mai riusciti a replicare. Zero tiri in porta per l’Italia e una retroguardia completamente allo sbando. Critiche anche agli interisti, apparsi in condizioni fisiche e mentali precarie, quasi rivivendo la traumatica serata di Monaco. Al 45′ già tre a zero, senza alcun segno di reazione né lucidità di gioco. È comprensibile giocare male, ma non a questo livello di inefficienza. Perdere in Norvegia può capitare, ma non in questo modo. Questa resa fisica, tecnica, tattica e mentale è non solo eccessiva, ma del tutto inammissibile.