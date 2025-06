Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, dopo il sorteggio dei calendari: “È stato un momento molto emozionante, con tutta l’Assemblea che si è alzata in piede. Gli abbiamo voluto dedicare un riconoscimento speciale come Legend and Presidente e non se lo aspettava. In realtà era venuto, oltre che in qualità di presidente ancora di una delle 20 società di Serie A, anche per ritirare il premio di miglior campo, che il Monza ha vinto. Abbiamo voluto onorare la sua presenza pluriennale nel calcio e devo dire che era molto emozionato. Colgo l’occasione per dire che abbiamo fatto un’altra cosa molto bella in questi giorni perché c’è stato il compleanno di Moratti, che ha compiuto 80 anni, quindi siamo andati a trovarlo e gli abbiamo dedicato lo stesso premio. Credo che questi due presidenti abbiano fatto un po’ la storia del calcio italiano e ci sembrava giusto celebrare questa loro lunghissima carriera”.

Che Serie A è nata quest’oggi? “Il calendario è sempre molto interessante e il fatto che sia asimmetrico credo che sia una cosa molto stimolante, quindi aspettiamo tutti con interesse come verranno collocate le partite nell’ambito delle giornate. Penso abbiate, insieme ai tifosi, apprezzato che quest’anno abbiamo dato il calendario con un mese di anticipo, così ci si riesce a organizzare meglio. Per raggiungere la perfezione dovremo dare un po’ prima anche le partite, proprio perché uno vuole sapere se la sua squadra del cuore gioca il sabato o la domenica. Non è facile e se non lo si fa non è per mancanza di volontà, ma perché è difficilissimo senza sapere le date delle partite delle coppe, che in maniera importante ci limitano nelle scelte”.