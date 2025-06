Rampulla: “Juve – Conte, sono deluso”

L’ex calciatore bianconero, Michelangelo Rampulla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera:

“Tudor a me piace perché è stato nella Juve e conosce bene alcune dinamiche di questo ambiente. Sono convinto però che in alcune squadre serva un tecnico esperto di un certo livello, sotto questo aspetto Mancini andrebbe bene, anche se i tifosi non lo amano particolarmente. Igor però può fare bene e credo alla fine si vada avanti con lui. Conte? Sono deluso dal fatto che non sia tornato alla Juve: è un top coach, bisognava ripartire da lui perchè è uno dei migliori in circolazione“.