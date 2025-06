Maggio polemico in merito alla cittadinanza onoraria sui social: “Forse tra 100 anni la daranno anche a me”.

Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia con cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha conferito la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. In merito sui social si è espresso un altro ex calciatore che ha vissuto tanti anni con la maglia azzurra, Christian Maggio, diventato iconico per i tanti anni trascorsi a difendere la fascia destra del club di Aurelio De Laurentiis. Sui social l’ex Napoli si è lasciato andare ad uno sfogo attraverso le proprie storie Instagram: “Va Beh dai, forse tra 100 anni la daranno anche a me”. Di seguito la storia postata sul proprio profilo: