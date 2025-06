Ecco l’opinione di De Giovanni sui primi movimenti di mercato del Napoli:

De Bruyne? “Mi aspettavo qualche altro movimento da parte del Napoli in questa finestra di mercato. Avevo un’idea nella mia mente: il quantitativo di giocatori che servono al Napoli sono una decina. Un paio di giocatori devono essere svincolati poiché i soldi non sono sufficienti per prendere giocatori di livello alto. Oltre all’arrivo di Kevin De Bruyne mi sarei aspettato l’arrivo di un altro paio di svincolati in questa finestra di mercato come Jonathan David.

Il belga è sicuramente un grandissimo colpo ma se il Napoli vuole preparare la stagione con sufficiente potenza deve dare ad Antonio Conte presto un certo quantitativo di giocatori e deve liberarsi di un certo quantitativo di giocatori come Cajuste, Zerbin, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Mazzocchi o Raspadori. Non so quali di loro Conte si vorrà portare in ritiro”.