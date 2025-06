Beggi: “Bonny è pronto per il Napoli e ha bisogno di Conte”

L’ex allenatore di Ange-Yoan Bonny, Cesare Beggi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sul suo ex calciatore:

“È perfetto per Conte e per giocare a due punte, ama molto giocare per la squadra e sa mandare in porta gli altri attaccanti, lega il gioco e vuole la palla. È pronto per una squadra come il Napoli, ha proprio bisogno di un allenatore come Conte. Bonny ha un talento tecnico fuori categoria, abbina una fisicità importante ad un talento tecnico che è raro trovare in giro. È un professionista serio, una certezza“.